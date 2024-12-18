Що буде з американською допомогою Україні після 2025 року

Речник Держдепартаменту США Метью Міллер. Фото: Creative Commons

Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що ресурси, які Сполучені Штати вже надали Україні, а також ті, що планується передати до завершення каденції чинної адміністрації Джо Байдена, дозволять українцям протистояти російській агресії до кінця 2025 року. Попри це, він не може спрогнозувати подальшу підтримку України з боку США.

Про це Метью Міллер висловився на брифінгу.

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Україні вистачить наданих ресурсів до кінця 2025 року

Речника Держдепартаменту США Метью Міллера запитали, як довго Україна зможе протистояти російській агресії, використовуючи ресурси, надані адміністрацією президента Джо Байдена, до їх повного вичерпання у 2025 році.

На запитання про тривалість підтримки України Міллер зазначив: "Ресурси, які ми надали, а також ті, що ще будуть передані, забезпечать Україну обладнанням і матеріалами, необхідними для продовження боротьби".

Подальша підтримка України залежатиме від рішень Дональда Трампа

На запитання журналістів про тривалість американської підтримки України Міллер підкреслив, що він не може передбачити дії майбутньої адміністрації:

"Я речник адміністрації, яка працюватиме на посаді ще трохи більше ніж місяць. Поки президент Байден перебуває на посаді, ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Однак я не можу коментувати рішення, які прийматиме наступна адміністрація".

Міллер також згадав про широку підтримку України серед американської громадськості та Конгресу США, що, за його словами, є вагомим фактором у прийнятті рішень щодо допомоги.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден заявив, що США вже розгорнули 80 тисяч своїх військових для стримування Росії.

Також Джо Байден схвалив виділення Україні від США нового пакета допомоги.