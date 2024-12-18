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Госдеп США сделал заявление о перспективах помощи Украине

18 декабря 2024 09:04
Анастасия Постоенко - Редактор
Что будет с американской помощью Украине после 2025 года
Спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер. Фото: Creative Commons
Анастасия Постоенко - Редактор

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что ресурсы, которые Соединенные Штаты уже предоставили Украине, а также планируемые передать до завершения каденции действующей администрации Джо Байдена, позволят украинцам противостоять российской агрессии до конца 2025 года. Тем не менее, он не может спрогнозировать дальнейшую поддержку Украины со стороны США.

Об этом Мэтью Миллер высказался на брифинге.

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Представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера спросили, как долго Украина сможет противостоять российской агрессии, используя ресурсы, предоставленные администрацией президента Джо Байдена, до их полного исчерпания в 2025 году.

На вопрос о продолжительности поддержки Украины Миллер отметил:

"Ресурсы, которые мы предоставили, а также еще переданные, обеспечат Украину оборудованием и материалами, необходимыми для продолжения борьбы".

Дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от решений Дональда Трампа

На вопрос журналистов о продолжительности американской поддержки Украины Миллер подчеркнул, что он не может предусмотреть действия будущей администрации:

"Я спикер администрации, которая будет работать в должности еще чуть больше месяца. Пока президент Байден находится в должности, мы будем продолжать поддерживать Украину. Однако я не могу комментировать решения, которые будет принимать следующая администрация".

Миллер также упомянул о широкой поддержке Украины среди американской общественности и Конгресса США, что, по его словам, является значительным фактором в принятии решений о помощи.

Напомним, недавно Джо Байден заявил, что США уже развернули 80 тысяч своих военных для сдерживания России.

Также Джо Байден одобрил выделение Украине от США нового пакета помощи.

Джо Байден США финансовая помощь военная помощь война в Украине Госдеп США

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