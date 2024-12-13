Военная помощь от США — какое оружие передали Украине

Президент США Джо Байден. Фото: Ben Curtis

США объявили о выделении нового пакета военной помощи для Украины. В него вошли, в частности, беспилотники и боеприпасы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента.

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В Госдепе отметили, что пакет помощи для Украины оценивается в 500 млн долларов США. В него вошли:

боеприпасы для систем противодействия беспилотным летательным аппаратам (c-UAS);

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);

155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;

высокоскоростные противорадиационные ракеты (HARM);

беспилотные летательные аппараты (UAS);

защищенные от мин и засад транспортные средства (MRAP);

высокомобильные многоцелевые колесные транспортные средства (HMMWV);

легкие тактические транспортные средства;

средства защиты от химического, биологического, радиологического и ядерного оружия (CBRN);

противотанковые системы Javelin и AT-4;

ракеты с трубчатым пуском, оптической наводкой и проводным отслеживанием (TOW);

боеприпасы для стрелкового оружия;

гранаты и обучающее оборудование;

запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспорт.

"Соединенные Штаты и более 50 стран работают вместе, чтобы обеспечить Украине необходимые возможности для защиты от российской агрессии", — говорится в сообщении.

Напомним, администрация Байдена работает над увеличением поставок оружия в Украину в последние дни пребывания в должности в рамках согласованных усилий, чтобы поставить Киеву как можно больше помощи до 2025 года. Это резко контрастирует с позицией Трампа, критикующего разрешение Украине бить оружием США вглубь России.