Військова допомога від США — яку зброю передали Україні

Новий пакет допомоги від США — яку зброю Байден надав Україні
США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, безпілотники та боєприпаси.
Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту.
Яку допомогу надали США
У Держдепі зазначили, що пакет допомоги для України оцінюють у 500 млн доларів США. До нього увійшли:
- боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;
- високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);
- безпілотні літальні апарати (UAS);
- захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);
- високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);
- легкі тактичні транспортні засоби;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.
"Сполучені Штати та понад 50 країн працюють разом, щоб забезпечити Україні необхідні можливості для захисту від російської агресії", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді в рамках узгоджених зусиль, щоб поставити Києву якомога більше допомоги до 2025 року. Це різко контрастує з позицією новообраного американського лідера Дональда Трампа, який критикує дозвіл Україні бити зброєю США вглиб Росії.
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