Військова допомога від США — яку зброю передали Україні

Президент США Джо Байден. Фото: Ben Curtis

США оголосили про виділення нового пакету військової допомоги для України. До нього увійшли, зокрема, безпілотники та боєприпаси.

Про це повідомили у пресслужбі Державного департаменту.

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У Держдепі зазначили, що пакет допомоги для України оцінюють у 500 млн доларів США. До нього увійшли:

боєприпаси для систем протидії безпілотним літальним апаратам (c-UAS);

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

високошвидкісні протирадіаційні ракети (HARM);

безпілотні літальні апарати (UAS);

захищені від мін і засідок транспортні засоби (MRAP);

високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV);

легкі тактичні транспортні засоби;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї (CBRN);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

ракети з трубчастим пуском, оптичним наведенням і дротовим відстеженням (TOW);

боєприпаси для стрілецької зброї;

гранати та навчальне обладнання; обладнання та боєприпаси для підривних робіт;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання і транспорт.

"Сполучені Штати та понад 50 країн працюють разом, щоб забезпечити Україні необхідні можливості для захисту від російської агресії", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена працює над збільшенням поставок зброї в Україну в останні дні перебування на посаді в рамках узгоджених зусиль, щоб поставити Києву якомога більше допомоги до 2025 року. Це різко контрастує з позицією новообраного американського лідера Дональда Трампа, який критикує дозвіл Україні бити зброєю США вглиб Росії.