Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден arrow

США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден

7 грудня 2024 07:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Байден назвав, скільки бійців США стримують агресію РФ у Європі
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу в рамках антитерористичних операцій. Близько 80 тисяч військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії Росії.

Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який оприлюднив Білий дім у п'ятницю, 6 грудня.

Читайте також:

Військові США стримують агресію РФ

У звіті зазначається про те, що "на підтримку антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях", — йдеться у листі.

Байден заявив, що на території європейських країн НАТО розгорнуто близько 80 тисяч американських військових. Це робиться для підтримки союзників США та стримування подальшої агресії з боку Росії. 

"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", — підкреслив президент США у листі.

Нагадаємо, Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

Раніше ми писали про те, що у Білому домі розглядають можливість надання "превентивних" помилувань особам, які можуть стати об'єктами переслідування з боку адміністрації Дональда Трампа. 

Джо Байден США НАТО Європа військові Росія

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:32 Сльозогінний газ та піротехніка — головне з Грузії за цю ніч

07:29 США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден

07:21 Двоє чоловіків переправляли ухилянта до Польщі — як покарав суд

07:15 Президент Південної Кореї попросив вибачення у громадян

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

07:32 Сльозогінний газ та піротехніка — головне з Грузії за цю ніч

07:29 США розгорнули 80 тисяч бійців для стримування Росії, — Байден

07:21 Двоє чоловіків переправляли ухилянта до Польщі — як покарав суд

07:15 Президент Південної Кореї попросив вибачення у громадян

07:01 ПриватБанк пояснив, чому відмовляє у кредитному ліміті

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:58 Президентська тисяча — хто у Львові подав заявку на виплату

06:40 Брухт чорних металів — скільки коштує 1 кг і як можна заробити

06:35 На ринок чекають зміни — що буде з українським зерном вже скоро

06:30 Хто відповідає за тіло загиблого військового до поховання

Ексклюзив

06:25 Якими будуть відключення світла взимку, — прогноз від ексміністра

06:17 Скільки коштують продукти у Польщі та в Україні — порівняння

4 грудня 2024

06:27 Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

06:22 Альтернативи дровам — ціни на паливні брикети та пелети в Україні

3 грудня 2024
Ексклюзив

19:16 Неінклюзивна Одеса — з чим стикаються ветерани війни

Ексклюзив

12:15 Живе без очей —  історія захисника, який втратив зір на війні

06:07 Оренда квартир Львові — як зросла вартість житла у листопаді

2 грудня 2024

22:37 Проїзд зріс у два рази, а зарплата ні — одесити про тарифи

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

Text

20:37 Робота світлофорів під час відключень — розслідування Наша Справа

Text

20:11 Ігнатьєв заявив, що Київ провалив підготовку до зими

Text

20:06 Андрющенко відповів, скільки українців повернулись в Маріуполь

Text

18:39 Рекордна сума — нардеп озвучив видатки бюджету Києва цього року

Text

17:50 Заява Сирського та засідання МАГАТЕ — ефір Вечір.LIVE

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат - 80x80

Індекс Олів'є 2024 — на скільки за рік подорожчав святковий салат

Text

15:16 Військовий пояснив проблеми із забезпеченням в українській армії

Text

14:32 День ЗСУ — чого бажають одесити нашим захисникам

Text

13:40 Черги на кордоні під час свят — у ДПСУ спрогнозували кількість

Text

13:00 Допомога від США та зустріч з командою Трампа — ефір День.LIVE

Text

12:54 В ДПСУ заявили про штурми РФ на двох напрямках — чи мають успіхи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

2 грудня 2024

17:00 Каладзе розкритикував Кварцхелію та Мамардашвілі за їхню позицію

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

29 листопада 2024

20:03 Меню на Новий рік Змії 2025, щоб залучити добробут

25 листопада 2024

14:53 13-та зарплата в грудні — хто отримає бонус до новорічних свят