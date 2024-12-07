Байден назвав, скільки бійців США стримують агресію РФ у Європі

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Сполучені Штати продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу в рамках антитерористичних операцій. Близько 80 тисяч військових США розгорнуті в Європі для стримування агресії Росії.

Про це йдеться у листі Байдена до спікера Палати представників та голови Сенату щодо звіту про військові повноваження, який оприлюднив Білий дім у п'ятницю, 6 грудня.

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У звіті зазначається про те, що "на підтримку антитерористичних зусиль США продовжують співпрацювати з партнерами по всьому світу".

"У цьому контексті Сполучені Штати розгорнули сили для проведення антитерористичних операцій, а також для консультування, допомоги і супроводу сил безпеки окремих іноземних партнерів в антитерористичних операціях", — йдеться у листі.

Байден заявив, що на території європейських країн НАТО розгорнуто близько 80 тисяч американських військових. Це робиться для підтримки союзників США та стримування подальшої агресії з боку Росії.

"Приблизно 80 000 військовослужбовців Збройних сил Сполучених Штатів призначені або розгорнуті в країнах Організації Північноатлантичного договору в Європі, в тому числі для заспокоєння наших союзників і стримування подальшої російської агресії", — підкреслив президент США у листі.

Нагадаємо, Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

Раніше ми писали про те, що у Білому домі розглядають можливість надання "превентивних" помилувань особам, які можуть стати об'єктами переслідування з боку адміністрації Дональда Трампа.