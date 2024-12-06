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США розглядають превентивне помилування для опонентів Трампа

6 грудня 2024 13:59
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Білий дім розглядає помилування для потенційних жертв Трампа
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

У Білому домі розглядають можливість надання "превентивних" помилувань особам, які можуть стати об'єктами переслідування з боку адміністрації Дональда Трампа. Дискусії все ще тривають, і не ясно, чи хочуть помилування люди, щодо яких розглядається це питання.

Про це повідомляє видання The Washing Post у четвер, 5 грудня.

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Видання зазначає, що Байден та його старші радники обговорюють можливість надання "превентивних" помилувань для осіб, яких може почати переслідувати адміністрація Трампа. 

За інформацією джерел, президент та його команда стурбовані тим, що Трамп і його прихильники можуть розпочати переслідування політичних опонентів у разі повернення до Білого дому.

Серед осіб, яких обговорюють на предмет можливого помилування:

  • доктор Ентоні Фаучі, який координував зусилля адміністрації Байдена у боротьбі з пандемією COVID-19;
  • Марк Міллі — колишній голова Об’єднаного комітету начальників штабів США, який називав Трампа "фашистом";
  • сенатор Адам Шифф, який очолював першу спробу ініціювати імпічмент Трампа;
  • колишня конгресвумен від Республіканської партії Ліз Чейні, яка відкрито і постійно критикувала експрезидента США.

Зокрема, виявляється, що керівник апарату Білого дому Джефф Зайентс та радник Ед Сіскел активно працюють над цією ініціативою, що свідчить про серйозність обговорень на найвищому рівні.

Зазначимо, що у США традиційно помилування надаються особам, вже засудженим за злочини.

Нагадаємо, нещодавно Джо Байден здійснив помилування свого сина Хантера Байдена, якого засудили за кримінальні справи щодо несплати федеральних податків та у звинуваченнях у володінні зброєю.

Раніше ми писали про те, що Білий дім розробляє стратегію підтримки України. До неї увійдуть 20 мільярдів доларів кредитів і нові санкції проти Росії.

Джо Байден США Дональд Трамп помилування Білий дім Америка

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