Белый дом рассматривает помилование для потенциальных жертв Трампа

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В Белом доме рассматривают возможность предоставления "превентивных" помилований лицам, которые могут стать объектами преследования со стороны администрации Дональда Трампа. Дискуссии все еще продолжаются, и не ясно, хотят ли помилования люди, в отношении которых рассматривается этот вопрос.

Об этом сообщает издание The Washing Post в четверг, 5 декабря.

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Издание отмечает, что Байден и его старшие советники обсуждают возможность предоставления "превентивных" помилований для лиц, которых может начать преследовать администрация Трампа.

По информации источников, президент и его команда обеспокоены тем, что Трамп и его сторонники могут начать преследование политических оппонентов в случае возвращения в Белый дом.

Среди лиц, которых обсуждают на предмет возможного помилования:

доктор Энтони Фаучи, координировавший усилия администрации Байдена в борьбе с пандемией COVID-19;

Марк Милли - бывший глава Объединенного комитета начальников штабов США, который называл Трампа "фашистом";

сенатор Адам Шифф, возглавлявший первую попытку инициировать импичмент Трампа;

бывшая конгрессвумен от Республиканской партии Лиз Чейни, открыто и постоянно критиковавшая экспрезидента США.

В частности, оказывается, что руководитель аппарата Белого дома Джефф Зайентс и советник Эд Сискел активно работают над этой инициативой, что свидетельствует о серьезности обсуждений на самом высоком уровне.

Отметим, что в США традиционно помилования предоставляются лицам, уже осужденным за преступления.

Напомним, недавно Джо Байден совершил помилование своего сына Хантера Байдена, которого осудили за уголовные дела по неуплате федеральных налогов и по обвинениям во владении оружием.

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