Байден назвал, сколько бойцов США сдерживают агрессию РФ в Европе

США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден
Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру в рамках антитеррористических операций. Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии России.
Об этом говорится в письме Байдена спикеру Палаты представителей и главе Сената относительно отчета о военных полномочиях, который обнародовал Белый дом в пятницу, 6 декабря.
Военные США сдерживают агрессию РФ
В отчете отмечается о том, что "в поддержку антитеррористических усилий США продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".
"В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях", — говорится в письме.
Байден заявил, что на территории европейских стран НАТО развернуло около 80 тысяч американских военных. Это делается для поддержки союзников США и сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России.
"Примерно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", — подчеркнул президент США в письме.
Напомним, Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.
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