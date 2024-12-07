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США развернули 80 тысяч бойцов для сдерживания России, — Байден

7 декабря 2024 07:29
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Байден назвал, сколько бойцов США сдерживают агрессию РФ в Европе
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Соединенные Штаты продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру в рамках антитеррористических операций. Около 80 тысяч военных США развернуты в Европе для сдерживания агрессии России.

Об этом говорится в письме Байдена спикеру Палаты представителей и главе Сената относительно отчета о военных полномочиях, который обнародовал Белый дом в пятницу, 6 декабря.

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В отчете отмечается о том, что "в поддержку антитеррористических усилий США продолжают сотрудничать с партнерами по всему миру".

"В этом контексте Соединенные Штаты развернули силы для проведения антитеррористических операций, а также для консультирования, помощи и сопровождения сил безопасности отдельных иностранных партнеров в антитеррористических операциях", — говорится в письме.

Байден заявил, что на территории европейских стран НАТО развернуло около 80 тысяч американских военных. Это делается для поддержки союзников США и сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России. 

"Примерно 80 000 военнослужащих Вооруженных сил Соединенных Штатов назначены или развернуты в странах Организации Североатлантического договора в Европе, в том числе для успокоения наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", — подчеркнул президент США в письме.

Напомним, Белый дом разрабатывает стратегию поддержки Украины. В нее войдут 20 миллиардов долларов кредитов и новые санкции против России.

Ранее мы писали о том, что в Белом доме рассматривают возможность предоставления "превентивных" помилований лицам, которые могут оказаться объектами преследования со стороны администрации Дональда Трампа.

Джо Байден США НАТО Европа военные Россия

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