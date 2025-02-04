США выходят из соглашения ООН о правах человека - указ Трампа

Трамп подписал указ о выходе из Совета ООН по правам человека
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании важного для страны указа. Он касается выхода США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.
Об этом пишет Reuters.
Выход США из ООН
Трамп подписал "очень жесткую" директиву, которая возобновляет его кампанию максимального давления на Иран. В то же время он заявил о готовности встретиться со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, чтобы попытаться убедить его отказаться от попыток разработки ядерного оружия.
Кроме того, президент США постановил прекратить участие США в Совете ООН по правам человека и финансирование палестинского агентства по оказанию помощи "БАПОР".
Ранее издание AXIOS писало, что предыдущий президент США рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана. Такой вариант обсуждали на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы.
А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит представителей новой администрации США уже готовится. Сейчас обсуждается возможная дата визита Трампа.
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