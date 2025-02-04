США выходят из соглашения ООН о правах человека - указ Трампа

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о подписании важного для страны указа. Он касается выхода США из Совета Организации Объединенных Наций по правам человека.

Об этом пишет Reuters.

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Трамп подписал "очень жесткую" директиву, которая возобновляет его кампанию максимального давления на Иран. В то же время он заявил о готовности встретиться со своим иранским коллегой Масудом Пезешкианом, чтобы попытаться убедить его отказаться от попыток разработки ядерного оружия.

Кроме того, президент США постановил прекратить участие США в Совете ООН по правам человека и финансирование палестинского агентства по оказанию помощи "БАПОР".

Ранее издание AXIOS писало, что предыдущий президент США рассматривал возможность удара по ядерным объектам Ирана. Такой вариант обсуждали на случай, если Тегеран приблизится к созданию бомбы.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что визит представителей новой администрации США уже готовится. Сейчас обсуждается возможная дата визита Трампа.