Візит делегації Трампа у Київ — Зеленський розкрив деталі

Зеленський анонсував візит команди Трампа — чи відома дата
Україна контактувала з командою нового Президента США Дональда Трампа. Наразі обговорюють деталі візиту в Київ.
Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого.
Дата візиту команди Трампа в Україну
Як зазначив Зеленський, голова Офісу Президента Андрій Єрмак спілкувався з американськими колегами. Наразі обговорюють конкретну дату візиту делегацію Трампа у Київ.
"У нас є вже робочі дати, коли команда американська приїде. Зараз узгоджуються дати і склад, і ми чекаємо на команди. Будемо разом працювати", — зазначив глава держави.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що адміністрація Дональда Трампа планує найближчим часом ініціювати контакти з Україною та Росією.
Також США після невеликої паузи знову відновили постачання зброї в Україну. Reuters зазначає, що Трамп міг передумати через те, що це мало б негативні наслідки для переговорів.
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