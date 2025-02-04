Визит делегации Трампа в Киев — Зеленский раскрыл детали

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Україна

Украина контактировала с командой нового Президента США Дональда Трампа. Сейчас обсуждают детали визита в Киев.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 февраля.

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Дата визита команды Трампа в Украину

Как отметил Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак общался с американскими коллегами. Сейчас обсуждают конкретную дату визита делегации Трампа в Киев.

"У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды. Будем вместе работать", — отметил глава государства.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты с Украиной и Россией.

Также США после небольшой паузы снова возобновили поставки оружия в Украину. Reuters отмечает, что Трамп мог передумать из-за того, что это имело бы негативные последствия для переговоров.