Визит делегации Трампа в Киев — Зеленский раскрыл детали

Зеленский анонсировал визит команды Трампа — известна ли дата
Украина контактировала с командой нового Президента США Дональда Трампа. Сейчас обсуждают детали визита в Киев.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 февраля.
Дата визита команды Трампа в Украину
Как отметил Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак общался с американскими коллегами. Сейчас обсуждают конкретную дату визита делегации Трампа в Киев.
"У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды. Будем вместе работать", — отметил глава государства.
Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшее время инициировать контакты с Украиной и Россией.
Также США после небольшой паузы снова возобновили поставки оружия в Украину. Reuters отмечает, что Трамп мог передумать из-за того, что это имело бы негативные последствия для переговоров.
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