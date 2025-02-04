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Зеленський заявив, що був запрошений на інавгурацію Трампа

4 лютого 2025 21:57
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленського запрошували на інавгурацію Трампа — чому не поїхав
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що був запрошений на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа. Але це відбулося "в загальних рисах", тому український лідер вирішив не їхати.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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"Перш за все, я хочу сказати, що Трамп запросив мене на інавгурацію, але він це зробив загально. Як, мабуть, й інших лідерів, не знаю, кого він запросив особисто чи інакше", — сказав Зеленський.

Він зауважив, що лідерам треба час, щоб обговорити, як закінчити війну. В той момент, під час інавгурації, у Трампа були свої питання на порядку денному.

"Мабуть, один з найважливіших днів у його житті та житті американців. Я вважаю, що мені було б просто недоречно приїхати. У нього не було часу на особисту зустріч", — додав президент.

Нагадаємо, Зеленський анонсував візит Трампа до України. Наразі команди президентів обговорюють можливу дату поїздки.

А у випадку затягнення вступу до НАТО на роки Зеленський переконаний, що Україна має отримати ядерну зброю та ракети для зупинки російської агресії.

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