Зеленского приглашали на инаугурацию Трампа - почему не поехал

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был приглашен на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа. Но это произошло "в общих чертах", поэтому украинский лидер решил не ехать.

Об этом Зеленский сказал в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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"Прежде всего, я хочу сказать, что Трамп пригласил меня на инаугурацию, но он это сделал в общих чертах. Как, видимо, и других лидеров, не знаю, кого он пригласил лично или по-другому", — сказал Зеленский.

Он отметил, что лидерам нужно время, чтобы обсудить, как закончить войну. В тот момент, во время инаугурации, у Трампа были свои вопросы на повестке дня.

"Пожалуй, один из самых важных дней в его жизни и жизни американцев. Я считаю, что мне было бы просто неуместно приехать. У него не было времени на личную встречу", — добавил президент.

Напомним, Зеленский анонсировал визит Трампа в Украину. Сейчас команды президентов обсуждают возможную дату поездки.

А в случае затягивания вступления в НАТО на годы Зеленский убежден, что Украина должна получить ядерное оружие и ракеты для остановки российской агрессии.