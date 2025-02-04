Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Питання ЗАЕС буде порушено на переговорах першим, — Зеленський arrow

Питання ЗАЕС буде порушено на переговорах першим, — Зеленський

4 лютого 2025 19:37
Ольга Антоновська - редактор
Запорізька АЕС стане першим питанням в переговорах — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
Ольга Антоновська - редактор

Зараз Запорізька атомна електростанція є небезпечною. На ЗАЕС не працюють українські фахівці, тож вона "деградує".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого.

Читайте також:

Розв'язання питання із ЗАЕС

Як зазначив глава держави, наразі на ЗАЕС немає менеджменту України, справедливого і професійного. Через це станція є небезпечною.

"В будь-якому випадку питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін в дипломатичному форматі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна відкрита для інвестицій американських компаній. Це стосується, зокрема, земельних ресурсів.

Також глава держави заявив, що Україна вже спілкувалась з командою нового очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він відповів, чи відома дата візиту представників США в Україну.

Володимир Зеленський ЗАЕС Атомна електростанція Росія мирні переговори
Реклама
Реклама
Реклама