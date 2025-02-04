Запорізька АЕС стане першим питанням в переговорах — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Зараз Запорізька атомна електростанція є небезпечною. На ЗАЕС не працюють українські фахівці, тож вона "деградує".

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 лютого.

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Розв'язання питання із ЗАЕС

Як зазначив глава держави, наразі на ЗАЕС немає менеджменту України, справедливого і професійного. Через це станція є небезпечною.

"В будь-якому випадку питання Запорізької станції буде порушено під час першої зустрічі сторін в дипломатичному форматі", — додав Зеленський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна відкрита для інвестицій американських компаній. Це стосується, зокрема, земельних ресурсів.

Також глава держави заявив, що Україна вже спілкувалась з командою нового очільника Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він відповів, чи відома дата візиту представників США в Україну.