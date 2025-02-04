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Рафаель Гроссі їде в Україну і відвідає Київську підстанцію

4 лютого 2025 07:34
Анастасія Постоєнко - Редактор
Рафаель Гроссі в Україні — оцінює пошкодження Київської підстанції
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: @rafaelmgrossi
Анастасія Постоєнко - Редактор

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про свій візит до України. Відомо, що він під час свого 11-го візиту до України відвідає Київську підстанцію, яка відіграє ключову роль у безпеці ядерної енергетики країни.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X.

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Рафаель Гроссі наголосив, що пошкодження енергетичної інфраструктури створюють дедалі більші ризики для всіх українських атомних електростанцій, а не лише для Запорізької АЕС.

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії. Все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для ЗАЕС", — повідомив Гроссі. 

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко висловився з приводу місій МАГАТЕ на енергооб'єкти в Україні. 

Тим часом Росія не припиняє атаки на енергооб'єкти в Україні — нещодавно у Полтавській області під час однієї з атаки вороги пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. 

сфера енергетики ЗАЕС МАГАТЕ Рафаель Гроссі енергосистема війна в Україні
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