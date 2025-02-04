Рафаель Гроссі в Україні — оцінює пошкодження Київської підстанції

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: @rafaelmgrossi

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив про свій візит до України. Відомо, що він під час свого 11-го візиту до України відвідає Київську підстанцію, яка відіграє ключову роль у безпеці ядерної енергетики країни.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у соцмережі X.

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On my 11th visit to Ukraine 🇺🇦 since the war began, I’m heading to Kyivska substation, critical for the safety of Ukraine’s nuclear power, to assess damage and help prevent a nuclear accident.

An increasingly fragile grid poses a growing risk to all NPPs, not just ZNPP. pic.twitter.com/64V8DvByI7 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) February 3, 2025

Рафаель Гроссі наголосив, що пошкодження енергетичної інфраструктури створюють дедалі більші ризики для всіх українських атомних електростанцій, а не лише для Запорізької АЕС.

"Під час мого 11-го візиту до України з початку війни я вирушаю на Київську підстанцію, критично важливу для безпеки ядерної енергетики України, щоб оцінити пошкодження і допомогти запобігти ядерній аварії. Все більш вразлива мережа становить зростаючий ризик для всіх АЕС, а не лише для ЗАЕС", — повідомив Гроссі.

Нагадаємо, нещодавно міністр енергетики Герман Галущенко висловився з приводу місій МАГАТЕ на енергооб'єкти в Україні.

Тим часом Росія не припиняє атаки на енергооб'єкти в Україні — нещодавно у Полтавській області під час однієї з атаки вороги пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури.