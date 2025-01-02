Галущенко пояснив, чому місії МАГАТЕ є важливими для України

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Фото: УНІАН

Місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) постійно фіксують наслідки російських обстрілів української енергетичної інфраструктури. Ця робота є критично важливою для майбутньої відповідальності агресора.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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Він нагадав, що 12 грудня на позачерговому засіданні Ради керуючих МАГАТЕ, скликаному за ініціативи України, була ухвалена резолюція, яка засуджує російські атаки на критичну інфраструктуру, необхідну для функціонування атомних електростанцій.

"Я був главою делегації на цій надзвичайній сесії, ми її скликали як раз через удари по підстанціях, які є критичними для атомної енергетики. І дійсно, 22 голоси були за цю резолюцію. Що цікаво, країни, які як правило утримувались щодо інших рішень, в яких йшлося про питання, де Росія звинувачувалась в чомусь, зокрема Бразилія, Південна Африка — вони підтримали українську резолюцію. Мені здається, що весь світ розуміє, і тут нема дискусій про те, що вони роблять, зокрема що стосується ударів по підстанціях і відповідно негайний вплив на атомну генерацію", — сказав Герман Галущенко.

В Україні важливо фіксувати дії російських військ

Герман Галущенко припускає, що Росія або не усвідомлює наслідків своїх дій, або ж навмисно ігнорує міжнародні загрози, продовжуючи обстріли. Місії МАГАТЕ регулярно проводять моніторинг наслідків обстрілів та порівнюють їх із попередніми візитами. Це, за його словами, відіграє ключову роль у підготовці резолюцій.

Міністр додав, що, на жаль, він не очікує зупинення російських атак найближчим часом, але Україна робить усе можливе для фіксації цих злочинів, щоб притягнути Росію до відповідальності в майбутньому.

"Це дуже важливо фіксувати. Я не очікую, що росіяни зупиняться. На жаль, але як мінімум ми зі свого боку робимо все можливе, щоб фіксувати ці порушення і все одно настане час, коли вони за це все будуть відповідати. Тому ця фіксація дуже важлива, особливо, коли ми говоримо про місії МАГАТЕ і коли ми говоримо, що експерти, які відвідують станції, вони зі всього світу", — висловився Галущенко.

Нагадаємо, нещодавно в МАГАТЕ оцінили пошкодження та стан найголовніших енергооб'єктів в Україні. Також на початку грудня 2024 року Рада керуючих МАГАТЕ схвалила резолюцію про енергобезпеку України, проте деякі країни проголосували проти неї.