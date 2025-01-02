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Галущенко объяснил важность миссий МАГАТЭ на энергообъекты

2 января 2025 11:48
Анастасия Постоенко - Редактор
Галущенко объяснил, почему миссии МАГАТЭ важны для Украины
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Миссии Международного агентства по атомной энергии ( МАГАТЭ ) постоянно фиксируют последствия российских обстрелов украинской энергетической инфраструктуры. Эта работа критически важна для будущей ответственности агрессора.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил министр энергетики Герман Галущенко.

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Он напомнил, что 12 декабря на внеочередном заседании Совета управляющих МАГАТЭ, созванном по инициативе Украины, была принята резолюция, осуждающая российские атаки на критическую инфраструктуру, необходимую для функционирования атомных электростанций.

"Я был главой делегации на этой чрезвычайной сессии, мы ее созвали как раз из-за ударов по подстанциям, которые являются критическими для атомной энергетики. И действительно, 22 голоса были за эту резолюцию. Что интересно, страны, которые как правило воздерживались по другим решениям, в которых речь шла о вопросах, где Россия обвинялась в чем-то, в частности Бразилия, Южная Африка — они поддержали украинскую резолюцию. Мне кажется, что весь мир понимает, и здесь нет дискуссий, однако то, что они делают, в частности что касается ударов по подстанциям и соответственно немедленное влияние на атомную генерацию", — сказал Герман Галущенко.

В Украине важно фиксировать действия российских войск.

Герман Галущенко предполагает, что Россия либо не осознает последствий своих действий, либо же намеренно игнорирует международные угрозы, продолжая обстрелы. Миссии МАГАТЭ регулярно проводят мониторинг последствий обстрелов и сравнивают их с предыдущими визитами. Это, по его словам, играет ключевую роль в подготовке резолюций.

Министр добавил, что, к сожалению, не ожидает остановки российских атак в ближайшее время, но Украина делает все возможное для фиксации этих преступлений, чтобы привлечь Россию к ответственности в будущем.

"Это очень важно фиксировать. Я не ожидаю, что россияне остановятся. К сожалению, но как минимум мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы фиксировать эти нарушения и все равно придет время, когда они за это все будут отвечать. Поэтому эта фиксация очень важна, особенно, когда мы говорим о миссиях МАГАТЭ и когда мы говорим, что эксперты, посещающие станции, они со всего мира", — высказался Галущенко.

Напомним, недавно в МАГАТЭ оценили повреждение и состояние главных энергообъектов в Украине. Также в начале декабря 2024 года Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию об энергобезопасности Украины, однако некоторые страны проголосовали против нее.

 

Герман Галущенко обстрелы МАГАТЭ энергетика атака

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