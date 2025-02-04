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Рафаэль Гросси едет в Украину и посетит Киевскую подстанцию

4 февраля 2025 07:34
Анастасия Постоенко - Редактор
Рафаэль Гросси в Украине — оценивает повреждения Киевской подстанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Фото: @rafaelmgrossi
Анастасия Постоенко - Редактор

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси объявил о своем визите в Украину. Известно, что он во время своего 11-го визита в Украину посетит Киевскую подстанцию, которая играет ключевую роль в безопасности ядерной энергетики страны.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил в соцсети X.

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Рафаэль Гросси подчеркнул, что повреждения энергетической инфраструктуры создают все большие риски для всех украинских атомных электростанций, а не только для Запорожской АЭС.

"Во время моего 11-го визита в Украину с начала войны я отправляюсь на Киевскую подстанцию, критически важную для безопасности ядерной энергетики Украины, чтобы оценить повреждения и помочь предотвратить ядерную аварию. Все более уязвимая сеть представляет растущий риск для всех АЭС, а не только для ЗАЭС", - сообщил Гросси.

Напомним, недавно министр энергетики Герман Галущенко высказался по поводу миссий МАГАТЭ на энергообъекты в Украине.

Между тем Россия не прекращает атаки на энергообъекты в Украине - недавно в Полтавской области во время одной из атак враги повредили объекты энергетической инфраструктуры.

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