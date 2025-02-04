Запорожская АЭС станет первым вопросом в переговорах — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Сейчас Запорожская атомная электростанция является опасной. На ЗАЭС не работают украинские специалисты, поэтому она "деградирует".

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 4 февраля.

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Как отмети глава государства, сейчас на ЗАЭС нет менеджмента Украины, справедливого и профессионального. Из-за этого станция является опасной.

"В любом случае вопрос Запорожской станции будет поднят во время первой встречи сторон в дипломатическом формате", — добавил Зеленский.

Напомним, Президент Владимир Зеленский также заявил, что Украина открыта для инвестиций американских компаний. Это касается, в частности, земельных ресурсов.

Также глава государства заявил, что Украина уже общалась с командой нового главы Соединенных Штатов Дональда Трампа. Он ответил, известна ли дата визита представителей США в Украину.