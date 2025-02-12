Сибига прибыл в Париж и сообщил цель визита и сообщил цель визита

Андрей Сибига в Париже. Фото: X/Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в среду, 12 февраля, прибыл с рабочим визитом в Париж. Там он встретится с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро и другими коллегами.

Об этом Сибига написал в X.

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Визит Сибиги в Париж

"Прибыл в Париж для важных переговоров с моим французским другом Жан-Ноэлем Барро, коллегами из Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании, ЕС", — говорится в сообщении.

Андрей Сибига в Париже. Фото: X/Андрей Сибига

По словам Сибиги, на повестке дня будут такие вопросы:

усиление поддержки Украины;

стратегические шаги для обеспечения надежной, долгосрочной безопасности Украины и Европы и сдерживания России.

Скриншот поста Сибиги

Напомним, Сибига после брифинга с главой МИД Британии Дэвидом Лемми сообщил, что страна предоставит еще 3 миллиона фунтов. Их направят на расширение инициативы "Продовольствие из Украины".

Также глава внешнеполитического ведомства анонсировал встречу и диалог с государственным секретарем США Марко Рубио в Париже.