Трамп и Путин готовятся к встрече — что говорят в России

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: АР

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин поручили своим помощникам готовиться к встрече между ними. Россия уже формирует команду переговорщиков.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

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Подготовка к встрече Трампа и Путина

Песков заявил, что дату и место встречи смогут назвать только после того, как проработают все детали. По его словам, Россия уже формирует команду "переговорщиков" с США. Ее состав также будет объявлен позже. Кроме того, сейчас также неизвестно, когда американские переговорщики прибудут в Россию.

Комментируя разговор Путина и Трампа, представитель Кремля заявил, что они не обсуждали временно оккупированные территории Украины и санкции против России.

Напомним, Европа настаивает на участии в переговорах. Глава МИД Украины подчеркнул, что имея негативный опыт заключения соглашений Украина стремится заключить ту, которая принесет устойчивую безопасность и действительно справедливый мир.

В то же время аналитик Карло Масала заявил, что Украине и Европе не будет места за столом переговоров. Разговор Путина и Трампа свидетельствует о том, что "Россия уже выиграла войну".