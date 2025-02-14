Трамп може передати Україні ядерну зброю, вважає Гегсет

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що не виключає того, що Україна може отримати ядерну зброю. Однак вирішувати це питання буде президент США Дональд Трамп.

Про це американський міністр оборони сказав у четвер в інтерв'ю Breitbart News.

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"Я тут не для того, щоб заявляти про будь-що, що перебуває на столі переговорів чи ні. Це не моя робота. Він (Трамп. — Ред.) лідер, він майстер переговорів і укладення угод", — сказав Хегсет.

Він додав, що "деякі з нас" прагнуть допомогти створити певні умови, які могли б підвищити ймовірність укладення угоди про завершення війни в Україні.

"І саме це я і намагався зробити тут, у контексті НАТО", — заявив глава Пентагону.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні слід надати членство в НАТО або ядерну зброю як гарантію безпеки від майбутнього російського вторгнення в рамках мирної угоди.

Однак у середу Гегсет виклав деякі позиції США перед переговорами, включно з тим, що Україні не слід пропонувати членство в НАТО.

Нагадаємо, вчора Трамп під час спілкування з журналістами в Білому домі назвав причину війни в Україні. За його словами, початком стала заява колишнього президента США Джо Байдена про членство України в Альянсі.

Також ми писали, що днем раніше Дональд Трамп заявив, що повернення України на кордони до 2014 року малоймовірне. При цьому, деякі території все ж можуть повернутися.