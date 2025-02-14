Трамп может передать Украине ядерное оружие, считает Хегсет

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что не исключает того, что Украина может получить ядерное оружие. Однако решать этот вопрос будет президент США Дональд Трамп.

Об этом американский министр обороны сказал в четверг в интервью Breitbart News.

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"Я здесь не для того, чтобы заявлять о чем либо, что находится на столе переговоров или нет. Это не моя работа. Он (Трамп. — Ред.) лидер, он мастер переговоров и заключения сделок", — сказал Хегсет.

Он добавил, что "некоторые из нас" стремятся помочь создать определенные условия, которые могли бы повысить вероятность заключения сделки о завершении войны в Украине.

"И именно это я и пытался сделать здесь, в контексте НАТО", — заявил глава Пентагона.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине следует предоставить членство в НАТО или ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущего российского вторжения в рамках мирного соглашения.

Однако в среду Хегсет изложил некоторые позиции США перед переговорами, включая то, что Украине не следует предлагать членство в НАТО.

Напомним, вчера Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме назвал причину войны в Украине. По его словам, началом стало заявление бывшего президента США Джо Байдена о членстве Украины в Альянсе.

Также мы писали, что днем ранее Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины на границы до 2014 года маловероятно. При этом, некоторые территории все же могут вернуться.