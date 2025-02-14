США можуть вдарити по РФ санкціями та військово — яка умова

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сполучені Штати можуть застосувати проти Росії потужні санкції, а також військову силу. Це може статись у випадку, якщо Путін не погодиться припинити війну.

Про це пише видання Wall Street Journal у п'ятницю, 14 лютого.

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Як зазначає видання, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США "вдарять по Москві санкціями". Крім того, мова може йти про військову силу, якщо російський диктатор Путін не погодиться на довгострокову мирну угоду з Україною.

За словами Венса, США може відправити свої війська в Україну, якщо РФ не захоче досягнути мирної угоди. Він наголосив, що такий варіант залишається "на столі".

"Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові інструменти впливу, які США можуть використати проти Путіна", — сказав Венс.

Разом з тим, віцепрезидент США неоднозначно прокоментував інформацію про початок переговорів Трампа з Путіним. Він зазначив, що підсумкова угода "шокує багатьох людей".

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп в четвер, 13 лютого, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Йшлося про закінчення війни в Україні.

Після розмови Дональд Трамп заявив, що довіряє Володимиру Путіну. За його словами, російський диктатор теж прагне завершення війни в Україні.

Також лідер Сполучених Штатів зателефонував українському Президенту Володимиру Зеленському. Глава держави наголосив, що він не довіряє словам російського диктатора.

Після переговорів з Путіним та Зеленським Трамп анонсував зустріч США, України та Росії з приводу завершення війни. Вона має відбутись наступного тижня в Саудівській Аравії.