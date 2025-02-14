США могут ударить по РФ санкциями и военно — какое условие

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Соединенные Штаты могут применить против России мощные санкции, а также военную силу. Это может произойти в случае, если Путин не согласится прекратить войну.

Об этом пишет издание Wall Street Journal в пятницу, 14 февраля.

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Как отмечает издание, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США "ударят по Москве санкциями". Кроме того, речь может идти о военной силе, если российский диктатор Путин не согласится на долгосрочное мирное соглашение с Украиной.

По словам Вэнса, США может отправить свои войска в Украину, если РФ не захочет достичь мирного соглашения. Он подчеркнул, что такой вариант остается "на столе".

"Есть экономические инструменты влияния, есть, конечно, военные инструменты влияния, которые США могут использовать против Путина", — сказал Вэнс.

Вместе с тем, вице-президент США неоднозначно прокомментировал информацию о начале переговоров Трампа с Путиным. Он отметил, что итоговое соглашение "шокирует многих людей".

Напомним, Президент США Дональд Трамп в четверг, 13 февраля, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Речь шла об окончании войны в Украине.

После разговора Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину. По его словам, российский диктатор также стремится к завершению войны в Украине.

Также лидер Соединенных Штатов позвонил украинскому Президенту Владимиру Зеленскому. Глава государства подчеркнул, что он не доверяет словам российского диктатора.

После переговоров с Путиным и Зеленским Трамп анонсировал встречу США, Украины и России по поводу завершения войны. Она должна состояться на следующей неделе в Саудовской Аравии.