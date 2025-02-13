Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Трамп заявив про довіру до Путіна та його заяв щодо війни arrow

Трамп заявив про довіру до Путіна та його заяв щодо війни

13 лютого 2025 23:02
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заявив, що довіряє диктатору РФ Путіну — відео
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадій Пастула - Редактор

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, а також його заявам щодо завершення війни.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

Читайте також:

Трамп довіряє Путіну

Журналісти запитали у Трампа, чи довіряє він російському диктатору Путіну.

"Так. Я довіряю йому в цьому питанні", — відповів він.

Лідер США вірить, що Путін хоче миру.

"Він би сказав мені, якби не хотів", — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції зустрінуться представники США, України та Росії.

Також Трамп зазначив, що після розмови з Путіним він дізнався, що Росія теж хоче укласти угоду.

США війна володимир путін Дональд Трамп Росія
Реклама
Реклама
Реклама