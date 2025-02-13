Трамп заявив, що довіряє диктатору РФ Путіну — відео

Трамп заявив про довіру до Путіна та його заяв щодо війни
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, а також його заявам щодо завершення війни.
Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.
Трамп довіряє Путіну
Журналісти запитали у Трампа, чи довіряє він російському диктатору Путіну.
"Так. Я довіряю йому в цьому питанні", — відповів він.
Лідер США вірить, що Путін хоче миру.
"Він би сказав мені, якби не хотів", — додав Трамп.
Нагадаємо, Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції зустрінуться представники США, України та Росії.
Також Трамп зазначив, що після розмови з Путіним він дізнався, що Росія теж хоче укласти угоду.
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