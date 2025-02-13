Трамп заявив, що довіряє диктатору РФ Путіну — відео

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що довіряє російському диктатору Володимиру Путіну, а також його заявам щодо завершення війни.

Про це Дональд Трамп сказав на пресконференції у четвер, 13 лютого.

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Трамп довіряє Путіну

Журналісти запитали у Трампа, чи довіряє він російському диктатору Путіну.

"Так. Я довіряю йому в цьому питанні", — відповів він.

Лідер США вірить, що Путін хоче миру.

"Він би сказав мені, якби не хотів", — додав Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що на Мюнхенській безпековій конференції зустрінуться представники США, України та Росії.

Також Трамп зазначив, що після розмови з Путіним він дізнався, що Росія теж хоче укласти угоду.