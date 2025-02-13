Трамп заявил, что доверяет диктатору РФ Путину — видео

Трамп заявил о доверии к Путину и его заявлениям о войне
Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, а также его заявлениям о завершении войны.
Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.
Трамп доверяет Путину
Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он российскому диктатору Путину.
"Да. Я доверяю ему в этом вопросе", — ответил он.
Лидер США верит, что Путин хочет мира.
"Он бы сказал мне, если бы не хотел", — добавил Трамп.
Напомним, Трамп заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности встретятся представители США, Украины и России.
Также Трамп отметил, что после разговора с Путиным он узнал, что Россия тоже хочет заключить соглашение.
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