Трамп заявил, что доверяет диктатору РФ Путину — видео

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что доверяет российскому диктатору Владимиру Путину, а также его заявлениям о завершении войны.

Об этом Дональд Трамп сказал на пресс-конференции в четверг, 13 февраля.

Читайте также:

Трамп доверяет Путину

Журналисты спросили у Трампа, доверяет ли он российскому диктатору Путину.

"Да. Я доверяю ему в этом вопросе", — ответил он.

Лидер США верит, что Путин хочет мира.

"Он бы сказал мне, если бы не хотел", — добавил Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что на Мюнхенской конференции по безопасности встретятся представители США, Украины и России.

Также Трамп отметил, что после разговора с Путиным он узнал, что Россия тоже хочет заключить соглашение.