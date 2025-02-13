Трамп заявив, що має намір провести зустріч із Путіним і Сі Цзіньпіном

Трамп хоче зустрічі із Сі та Путіним — що планує обговорювати
Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести зустріч із главою КНР Сі Цзіньпіном і президентом РФ Володимиром Путіним. За його словами, це одна з перших зустрічей, яку він хоче провести.
Про це повідомляє Telegram "Donald Trump українською".
Що Трамп хоче обговорити із Сі та Путіним
"Однією з перших зустрічей, яку я хочу провести, буде зустріч із президентом Китаю Сі і президентом Росії Путіним", — заявив Трамп журналістам у Білому домі.
Він також зазначив, що під час зустрічі хоче зробити пропозицію про скорочення військових бюджетів.
"Скоротімо наші військові бюджети наполовину. І це цілком реально", — сказав Трамп.
Нагадаємо, вчора президент США зателефонував Путіну. Під час телефонного дзвінка він обговорив із російським диктатором війну в Україні, після чого Трамп зателефонував українському президенту Володимиру Зеленському. Сьогодні глава Білого дому пояснив, чому зателефонував насамперед Путіну, а не Зеленському. За словами Трампа, президент України хоче укласти угоду, але перед цим потрібно було дізнатися, чи хоче цього Росія, чи ні.
Також Трамп заявив, що довіряє Путіну і його заявам про завершення війни.
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