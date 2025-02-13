Трамп заявил, что намерен провести встречу с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести встречу с главой КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это одна из первых встреч, которую он хочет провести.

Об этом сообщает Telegram "Donald Trump українською".

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"Одной из первых встреч, которую я хочу провести, будет встреча с президентом Китая Си и президентом России Путиным", — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что в ходе встречи хочет сделать предложение о сокращении военных бюджетов.

"Давайте сократим наши военные бюджеты наполовину. И это вполне реально", — сказал Трамп.

Напомним, вчера президент США позвонил Путину. В ходе телефонного звонка он обсудил с российским диктатором войну в Украине, после чего Трамп созвонился с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сегодня глава Белого дома объяснил, почему позвонил в первую очередь Путину, а не Зеленскому. По словам Трампа, президент Украины хочет заключить соглашение, но перед этим нужно было узнать, хочет ли этого Россия или нет.

Также Трамп заявил, что доверяет Путину и его заявлением о завершении войны.