Мирный план США в отношении Украины — Рубио назвал этапы

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

Дональд Трамп не ищет временно перемирие в Украине, а хочет добиться окончания войны. План США по этому, вероятно, будет реализовываться в несколько этапов.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время брифинга в четверг, 13 февраля.

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Как отметил Рубио, Трамп стремится к завершению войны в Украине. Он прямо сказал об этом Владимиру Путину во время телефонного разговора.

"Он ищет не просто паузу. Он ждет, чтобы это закончилось, и это будет трудно, и придется двигаться поэтапно. Возможно, это начнется с прекращения огня", — отметил Рубио.

Госсекретарь США подчеркнул, что это еще не было согласовано. Вместе с тем, по словам Рубио, после прекращения огня будут открыты коридоры помощи и прекращения ударов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

"И, кстати, я думаю, что это не произойдет без Трампа. Он единственный в мире, кто может сделать нечто подобное, но это должны быть глобальные усилия. Это не только мы, не только в Европе или НАТО. Я имею в виду, что страны мира должны будут участвовать", — заявил Рубио.

Он также добавил, что Европа должна будет предоставить Украине долговременные гарантии безопасности. Однако, как отметил Рубио, есть много "чувствительных вопросов", которые нужно решить. Речь идет о территориальных претензиях, контроле над вооружениями, языковых и культурных вопросах.

Кроме того, США заинтересованы в долгосрочной независимости Украины и это должно быть закреплено в постоянных экономических интересах, подчеркнул Рубио. Он добавил, что надеется на возможность партнерства с Украиной, в частности, по полезным ископаемым.

"Часть этих денег вернется, чтобы вернуть налогоплательщикам США миллиарды долларов, которые были потрачены там, и часть их будет реинвестирована обратно в Украину, чтобы восстановить все разрушения, которые там произошли — их инфраструктуру и т.д.", — сказал госсекретарь США.

Рубио подчеркнул, что прекращение войны в Украине — это очень тяжелая работа и долгий путь, который еще впереди. Вместе с тем, Трамп настроен на то, что в Украине должны прекратиться убийства и смерти.

Напомним, глава Пентагона Пит Гегсет сообщил, что не исключено получение Украиной ядерного оружия. Он отметил, что решать этот вопрос будет президент США Дональд Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что только Владимир Зеленский имеет право вести переговоры от имени Украины о прекращении войны. По его словам мир через капитуляцию станет "плохой новостью для всех".