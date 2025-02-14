Зеленский проведет переговоры в Турции и Саудовской Аравии

Зеленский едет в Саудовскую Аравию — встречи с Россией не будет
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, однако никаких встреч с представителями России не запланировано.
Об этом Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время Мюнхенской конференции по безопасности.
Зеленский прибудет на переговоры, но России не будет
Также после посещения Саудовской Аравии глава государства отправится в Турцию, где состоится встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят вопросы безопасности, экономического сотрудничества и поддержки Украины в противодействии российской агрессии.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США.
Также госсекретарь США Марко Рубио назвал этапы окончания войны в Украине.
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