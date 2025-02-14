Зеленский проведет переговоры в Турции и Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре совершит официальный визит в Саудовскую Аравию, однако никаких встреч с представителями России не запланировано.

Об этом Владимир Зеленский во время общения с журналистами во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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Также после посещения Саудовской Аравии глава государства отправится в Турцию, где состоится встреча с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Ожидается, что во время переговоров стороны обсудят вопросы безопасности, экономического сотрудничества и поддержки Украины в противодействии российской агрессии.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится трехсторонняя встреча между Россией, Украиной и США.

Также госсекретарь США Марко Рубио назвал этапы окончания войны в Украине.