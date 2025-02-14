Зеленский встретился с американскими сенаторами в Мюнхене

Встреча Зеленского с американскими сенаторами — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 14 февраля, провел встречу с американскими сенаторами. По его словам, Вашингтон продолжит помогать Киеву.
Об этом украинский лидер сообщил на конференции в Мюнхене, передает журналистка Новини.LIVE.
Встреча Зеленского с сенаторами США
"США будут продолжать помогать Украине", — заявил Зеленский после встречи с сенаторами США.
Однако других подробностей относительно разговора с представителями США украинский лидер не сказал.
По его словам, встречи на полях конференции в Мюнхене — хорошие и важные для Украины.
Напомним, Зеленский высказал предположение, что Кремль уже готовится к потенциальному конфликту с НАТО.
Также Зеленский сообщил, что вскоре состоится его официальный визит в Саудовскую Аравию, но встреч с представителями России не будет.
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