Зеленський заявив, що Путін може розпочати війну з НАТО у 2026 році

Українська делегація з Володимиром Зеленським. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Кремль уже готується до можливої війни проти НАТО, яка може початися у 2026 році. Про це він заявив, коментуючи інформацію про нарощування російських сил на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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За словами Зеленського, Росія планує сформувати 15 дивізій, що еквівалентно 100-150 тисячам військових, які можуть бути використані не лише для посилення бойових дій в Україні, а й для наступу на країни Європейського Союзу.

"Знаєте, що відбувається в Білорусі? Вже цього року РФ підготує 15 дивізій для тренування і посилення ситуації на Білоруському напрямку, і ми думаємо, що вони всі будуть на території Білорусі, або частково. Це буде 100-150 тисяч людей. Це велике угруповання. І я не впевнений, що це угруповання піде в Україну. Я чесно вам кажу. Може бути, але воно може піти як в Україну чи в Польщу, чи в Балтію", — заявив Зеленський.

Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібні гарантії безпеки від НАТО.

"Нам потрібні гарантії безпеки. Так, ми хочемо в НАТО, але я не хочу лишати українців без гарантій безпеки. Наша армія вдвічі чи півтора раза більша, з повним розумінням на всі 100%", — заявив президент.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Кремль становить загрозу для країни.

Тим часом високопосадовець США, попри нещодавні заяви Дональда Трампа та Марка Рютте, заявив, що Україна має шанс вступити до НАТО.