Зеленский заявил, что Путин может начать войну с НАТО в 2026 году

Украинская делегация с Владимиром Зеленским. Фото: Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Кремль уже готовится к возможной войне против НАТО, которая может начаться в 2026 году. Об этом он заявил, комментируя информацию о наращивании российских сил на границе с Беларусью.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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По словам Зеленского, Россия планирует сформировать 15 дивизий, что эквивалентно 100-150 тысячам военных, которые могут быть использованы не только для усиления боевых действий в Украине, но и для наступления на страны Европейского Союза.

"Знаете, что происходит в Беларуси? Уже в этом году РФ подготовит 15 дивизий для тренировки и усиления ситуации на Белорусском направлении, и мы думаем, что они все будут на территории Беларуси, или частично. Это будет 100-150 тысяч человек. Это большая группировка. И я не уверен, что эта группировка пойдет в Украину. Я честно вам говорю. Может быть, но она может пойти как в Украину или в Польшу, или в Балтию", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский отметил, что Украине нужны гарантии безопасности от НАТО.

"Нам нужны гарантии безопасности. Да, мы хотим в НАТО, но я не хочу оставлять украинцев без гарантий безопасности. Наша армия вдвое или полтора раза больше, с полным пониманием на все 100%", — заявил президент.

Напомним, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Кремль представляет угрозу для страны.

Между тем чиновник США, несмотря на недавние заявления Дональда Трампа и Марка Рютте, заявил, что Украина имеет шанс вступить в НАТО.