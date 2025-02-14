Німеччина готується до нових гібридних атак з боку Росії

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Російський президент Володимир Путін залишатиметься загрозою для Європи, навіть якщо буде досягнута мирна угода щодо України. Німеччина теж може опинитися у загрозливій ситуації.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час заходу "Ніч інновацій", що проходив напередодні Мюнхенської безпекової конференції, повідомив Укрінформ.

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Путін становить загрозу для Європи

За словами Пісторіуса, адміністрація Дональда Трампа прагне швидкого укладання миру між Росією та Україною, а забезпечити довгострокову безпеку в Європі має саме ЄС. Однак навіть після домовленостей Путін продовжить провокувати Захід та атакувати гібридними методами, тому розслаблятися не можна.

"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", — наголосив глава Міноборони ФРН.

Європі потрібна військова перевага

Борис Пісторіус наголосив на необхідності розвитку військових технологій та інновацій. Він зазначив, що мир у Європі можливий лише з позиції сили та виділив чотири ключові напрямки, які мають стати основою оборонної стратегії: штучний інтелект, квантові технології, дрони, кібербезпека.

Міністр оборони Німеччини також підкреслив, що сучасні війни змушують країни розробляти нові технології у надзвичайно короткі терміни – іноді це питання не років, а лише місяців і тижнів.

Пісторіус закликає долучити Україну та Європу до переговорного процесу

Пісторіус наголосив, що жодна мирна угода не може бути досягнута без участі України, а також застеріг, що виключення Європи з переговорного процесу зробить угоду нежиттєздатною.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву щодо важливості участі України у переговорному процесі.

Тим часом між міністрами оборони України та Німеччини відбулися переговори щодо зміцнення боєздатності армій.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив тривожну заяву щодо війни в Україні.