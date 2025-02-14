Німеччина готується до нових гібридних атак з боку Росії

Мирна угода не означатиме кінець загроз з боку Кремля – Пісторіус
Російський президент Володимир Путін залишатиметься загрозою для Європи, навіть якщо буде досягнута мирна угода щодо України. Німеччина теж може опинитися у загрозливій ситуації.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час заходу "Ніч інновацій", що проходив напередодні Мюнхенської безпекової конференції, повідомив Укрінформ.
Путін становить загрозу для Європи
За словами Пісторіуса, адміністрація Дональда Трампа прагне швидкого укладання миру між Росією та Україною, а забезпечити довгострокову безпеку в Європі має саме ЄС. Однак навіть після домовленостей Путін продовжить провокувати Захід та атакувати гібридними методами, тому розслаблятися не можна.
"Путін продовжить нападати на нас у гібридний спосіб. Він і надалі залишатиметься загрозою для нашого континенту", — наголосив глава Міноборони ФРН.
Європі потрібна військова перевага
Борис Пісторіус наголосив на необхідності розвитку військових технологій та інновацій. Він зазначив, що мир у Європі можливий лише з позиції сили та виділив чотири ключові напрямки, які мають стати основою оборонної стратегії: штучний інтелект, квантові технології, дрони, кібербезпека.
Міністр оборони Німеччини також підкреслив, що сучасні війни змушують країни розробляти нові технології у надзвичайно короткі терміни – іноді це питання не років, а лише місяців і тижнів.
Пісторіус закликає долучити Україну та Європу до переговорного процесу
Пісторіус наголосив, що жодна мирна угода не може бути досягнута без участі України, а також застеріг, що виключення Європи з переговорного процесу зробить угоду нежиттєздатною.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон зробив заяву щодо важливості участі України у переговорному процесі.
Тим часом між міністрами оборони України та Німеччини відбулися переговори щодо зміцнення боєздатності армій.
Також канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив тривожну заяву щодо війни в Україні.
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