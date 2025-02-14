Шольц закликав Бундестаг визнати війну РФ проти України надзвичайним станом для Європи

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав німецький парламент оголосити почату Росією війну проти України та її наслідки для ФРН і Європи "надзвичайною ситуацією". Зокрема, він послався на події останніх 24-х годин і заяв США щодо України.

Про це пише "Укрінформ" та повідомляється на сторінці "MediasTouch" в соцмережі Х.

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"Бундестаг має якнайшвидше прийняти постанову про класифікацію війни в Україні та її серйозних наслідків для безпеки Німеччини і Європи як надзвичайної ситуації у розумінні статті 115, пункту 2 Конституції. Це приведе до того, що наша підтримка України, яка є сьогодні як ніколи важливою, більше не відбуватиметься за рахунок інших завдань, котрі наша держава має виконувати щодо власних громадян", — заявив канцлер.

Глава уряду не розкрив конкретних обсягів допомоги та джерел її фінансування. Водночас він знову наголосив на необхідності реформування так званого "боргового гальма", що дозволить залучити додаткові ресурси для зміцнення оборони та безпеки.

"Йдеться про мир в безпеку нашої країни", — наголосив канцлер.

Він вважає, що через події останніх 24-х годин та заяв адміністрації США, це питання більше не можна відкладати.

Шольц також має намір активізувати дискусію в ЄС щодо можливостей інвестування в спільну оборону та розвитку потужної європейської оборонної промисловості. Він наголосив на важливості швидкого досягнення ефективних результатів.

При цьому канцлер нагадав, що свого часу ухвалив серйозні рішення, аби рішуче відповісти на "переломний момент", спричинений агресивною війною Росії проти України.

"Сьогодні ми знову опинилися в такому стані. Сьогодні ми маємо поглянути в реальність того, що означають дії та заяви адміністрації США для України, Європи та світу. Нездатність діяти означатиме загрозу безпеці нашої країни та нашого континенту, і я не дозволю цьому статися в цей критичний для нашої країни час", — резюмував Шольц.

Нагадаємо, що вчора Олаф Шольц заявив, ані Україна, ані Європа не підтримають "продиктований мир".

Також ми повідомляли, що за словами Шольца, Україна найближчим часом не зможе стати членом НАТО. Причиною він назвав відмову США від цього кроку.