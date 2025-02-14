Шольц призвал Бундестаг признать войну РФ против Украины чрезвычайным положением для Европы

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал немецкий парламент объявить начатую Россией войну против Украины и ее последствия для ФРГ и Европы "чрезвычайной ситуацией". В частности, он сослался на события последних 24-х часов и заявления США по Украине.

Об этом пишет "Укринформ" и сообщается на странице "MediasTouch" в соцсети Х.

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"Бундестаг должен как можно быстрее принять постановление о классификации войны в Украине и ее серьезных последствий для безопасности Германии и Европы как чрезвычайной ситуации в понимании статьи 115, пункта 2 Конституции. Это приведет к тому, что наша поддержка Украины, которая сегодня как никогда важна, больше не будет происходить за счет других задач, которые наше государство должно выполнять в отношении собственных граждан", — заявил канцлер.

Глава правительства не раскрыл конкретных объемов помощи и источников ее финансирования. В то же время он вновь подчеркнул необходимость реформирования так называемого "долгового тормоза", что позволит привлечь дополнительные ресурсы для укрепления обороны и безопасности.

"Речь идет о мире и безопасности нашей страны", — подчеркнул канцлер.

Он считает, что из-за событий последних 24-х часов и заявлений администрации США, этот вопрос больше нельзя откладывать.

Шольц также намерен активизировать дискуссию в ЕС о возможностях инвестирования в общую оборону и развития мощной европейской оборонной промышленности. Он подчеркнул важность быстрого достижения эффективных результатов.

При этом канцлер напомнил, что в свое время принял серьезные решения, чтобы решительно ответить на "переломный момент", вызванный агрессивной войной России против Украины.

"Сегодня мы снова оказались в таком состоянии. Сегодня мы должны взглянуть в реальность того, что означают действия и заявления администрации США для Украины, Европы и мира. Неспособность действовать будет означать угрозу безопасности нашей страны и нашего континента, и я не позволю этому произойти в это критическое для нашей страны время", - резюмировал Шольц.

Напомним, что вчера Олаф Шольц заявил, ни Украина, ни Европа не поддержат "продиктованный мир".

Также мы сообщали, что по словам Шольца, Украина в ближайшее время не сможет стать членом НАТО. Причиной он назвал отказ США от этого шага.