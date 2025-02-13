Олаф Шольц заявив, що Німеччина проти "продиктованого миру" між РФ та Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: EPA

Ані Україна, ані Європа не підтримають "продиктований мир". Водночас зрозуміло, що перемога РФ у війні призвела б не до миру, а до загрози для миру та стабільності в Європі.

Про це у зверненні в четвер, 13 лютого, коментуючи розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним, повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

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Шольц погодився із прагненням американського лідера якнайшвидше завершити війну в Україні, однак наголосив, що мир має бути на довгостроковій перспективі й забезпечити Україні суверенітет.

"Саме тому ми ніколи не підтримаємо мир, який буде продиктований. Ми також не погодимося з будь-яким рішенням, яке призведе до роз'єднання європейської та американської безпеки. Від цього виграє лише одна людина — Путін", — заявив канцлер Німеччини.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що довіряє Володимиру Путіну. Також він вірить, що російський диктатор хоче миру.

Раніше американський лідер повідомив, що на Мюнхенській конференції зустрінуться представники трьох країн. Йдеться про США, Україну та Росію.