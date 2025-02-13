Олаф Шольц заявил, что Германия против "продиктованного мира" между РФ и Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: EPA

Ни Украина, ни Европа не поддержат "продиктованный мир". В то же время понятно, что победа РФ в войне привела бы не к миру, а к угрозе для мира и стабильности в Европе.

Об этом в обращении в четверг, 13 февраля, комментируя разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Шольц согласился со стремлением американского лидера как можно быстрее завершить войну в Украине, однако подчеркнул, что мир должен быть на долгосрочной перспективе и обеспечить Украине суверенитет.

"Именно поэтому мы никогда не поддержим мир, который будет продиктован. Мы также не согласимся с любым решением, которое приведет к разъединению европейской и американской безопасности. От этого выиграет только один человек — Путин", — заявил канцлер Германии.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину. Также он верит, что российский диктатор хочет мира.

Ранее американский лидер сообщил, что на Мюнхенской конференции встретятся представители трех стран. Речь идет о США, Украине и России.