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Переговори міністрів оборони Німеччини й України — що обговорили

14 лютого 2025 05:50
Чекарьова Марія - редактор
Що під час переговорів обговорили міністри оборони України та Німеччини
Переговори міністрів оборони України та Німеччини. Фото: Міністерство оборони України
Чекарьова Марія - редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Зокрема, йшлося про подальшу роботу формату "Рамштайн".

Про це в четвер, 13 лютого, повідомили в Міністерстві оборони України.

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Обидва міністри дійшли згоди щодо того, що "Рамштайн" є критично важливим для координації допомоги України. Також обговорили роль Європи в досягненні справедливого миру та зміцненні безпеки на континенті.

"Країнам Європи необхідно збільшувати оборонні бюджети та нарощувати виробництво боєприпасів, систем ППО, важкої бронетехніки та іншої критично важливої продукції. Німеччина — один із лідерів допомоги Україні та безпеки Європи в цілому", — наголосили в українському оборонному відомстві.

Нагадаємо, Олаф Шольц прокоментував розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Канцлер Німеччини наголосив, що ані Європа, ані Україна не підтримують "продиктований мир".

Також ми повідомляли, що Німеччина почала відмовляти у в'їзді деяким українцям. Йдеться про громадян України, які планують переїхати жити до ФРН, хоча вже отримали захист в інших країнах ЄС.

Німеччина Міноборони переговори Борис Пісторіус Рустем Умєров
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