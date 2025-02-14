Кому з українців не дозволяють в'їжджати до Німеччини

Біженці. Фото ілюстративне: AFP

Безвізовий режим із Німеччиною для України залишається чинним. Українці можуть подорожувати до країн Шенгенської зони, зокрема і ФРН, та впродовж періоду у 180 діб перебувати там до 90 днів. Щоправда, останнім часом з'явилися певні обмеження, через які потрапити на територію Німеччини вдається не всім громадянам України.

Про це у відповідь на запит DW повідомили в Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

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У відомстві зазначили, що Німеччина має обмежені можливості приймання біженців. Громадян України, які вже отримали захист в інших країнах ЄС і планують переїхати жити до ФРН, можуть не пропустити на кордоні. Ті, хто тривалий час живе в ЄС і хоче отримати постійне місце проживання в Німеччині, може зробити це, оформивши візу.

У короткострокових туристичних поїздках українцям не відмовлятимуть.

"Майже всі країни-члени ЄС (включно з Німеччиною) видають громадянам України, яким надано захист, документ про чинний у Шенгенській зоні вид на перебування. З таким документом такі особи можуть без візи в'їжджати (наприклад, із Франції) до Німеччини з туристичними цілями і тимчасово тут перебувати", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у країнах ЄС зросла кількість українських біженців. Станом на грудень у країнах ЄС перебували, маючи статус тимчасового захисту, 4,2 мільйона українців.

Також ми повідомляли, що Німеччина стала головним напрямком для українців, які тимчасово виїхали з рідної країни. А от у Польщі кількість біженців останнім часом скоротилася.