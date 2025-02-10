Кількість українських біженців у ЄС зростає — статистика Євростату

Українські біженці на кордоні. Фото: УНІАН

У країнах Європейського Союзу зростає кількість українських біженців. Крім того, збільшилася частка чоловіків.

Про це повідомляє Євростат.

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Українські біженці в ЄС

На кінець 2024 року близько 4,3 мільйона українців перебували в Європейському Союзі зі статусом тимчасового захисту.

Найбільше українців зі статусом тимчасового захисту прийняли:

Німеччина — 1,16 млн осіб, або 27,3% від загальної кількості в ЄС;

Польща — 991,6 тис. (23,3%);

Чехія — 388,6 тис. (9,1%).

Українські біженці в країнах ЄС. Фото: Євростат

На кінець грудня минулого року в ЄС зафіксували зростання кількості осіб під тимчасовим захистом на 25 590 у порівнянні з листопадом.

Найбільше збільшення відбулося в Німеччині (+8 830), Польщі (+3 705) та Чехії (+3 435). Водночас у Данії (-1 995), Італії (-1 310) та Франції (-595) цей показник знизився.

"Порівняно з чисельністю населення кожної країни ЄС, найвище співвідношення тих, хто отримав тимчасовий захист на тисячу осіб, спостерігалося в Чехії (35,7), Польщі (27,1) та Естонії (25,8), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становив 9,5 на тисячу осіб", — йдеться у повідомленні.

Станом на 31 грудня 2024 року громадяни України складали понад 98,3% усіх отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Серед них майже половину (44,8%) становили дорослі жінки, тоді як діти — 31,9%, а дорослі чоловіки — 23,2%.

Нагадаємо, Польща планує внести зміни до своєї імміграційної політики. За новими правилами депортувати можуть громадян, яким не вдалося отримати притулок в Європі, та засуджених злочинців.

Також українці, які перебувають у Чехії протягом тривалого періоду, можуть подати заявку на отримання спеціального дозволу для довгострокового проживання.