Количество украинских беженцев в ЕС растет — статистика Евростата

Украинские беженцы на границе. Фото: УНИАН

В странах Европейского Союза растет количество украинских беженцев. Кроме того, увеличилась доля мужчин.

Об этом сообщает Евростат.

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На конец 2024 года около 4,3 миллиона украинцев находились в Европейском Союзе со статусом временной защиты.

Больше всего украинцев со статусом временной защиты приняли:

Германия — 1,16 млн человек, или 27,3% от общего количества в ЕС;

Польша — 991,6 тыс. (23,3%);

Чехия — 388,6 тыс. (9,1%).

Украинские беженцы в странах ЕС. Фото: Евростат

На конец декабря прошлого года в ЕС зафиксировали рост количества лиц под временной защитой на 25 590 по сравнению с ноябрем.

Наибольшее увеличение произошло в Германии (+8 830), Польше (+3 705) и Чехии (+3 435). В то же время в Дании (-1 995), Италии (-1 310) и Франции (-595) этот показатель снизился.

"По сравнению с численностью населения каждой страны ЕС, самое высокое соотношение тех, кто получил временную защиту на тысячу человек, наблюдалось в Чехии (35,7), Польше (27,1) и Эстонии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составлял 9,5 на тысячу человек", — говорится в сообщении.

По состоянию на 31 декабря 2024 года граждане Украины составляли более 98,3% всех получателей временной защиты в ЕС. Среди них почти половину (44,8%) составляли взрослые женщины, тогда как дети — 31,9%, а взрослые мужчины — 23,2%.

Напомним, Польша планирует внести изменения в свою иммиграционную политику. По новым правилам, депортировать могут граждан, которым не удалось получить приют в Европе, и осужденных преступников.

Также украинцы, которые находятся в Чехии в течение длительного периода, могут подать заявку на получение специального разрешения для долгосрочного проживания.