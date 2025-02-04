Як українцям у Чехії отримати дозвіл на довгострокове перебування

Українці в Чехії. Фото: EPA

Українці, які проживають у Чехії протягом тривалого часу, мають можливість подати заявку на спеціальний дозвіл на довгострокове перебування. Однак для цього необхідно опанувати інструменти електронної ідентифікації, які забезпечують доступ до державних онлайн-послуг.

Новини.LIVE пояснить, як правильно подати заявку на дозвіл на довгострокове перебування в Чехії.

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Заявка подається через Інформаційний портал для іноземців, але для створення облікового запису потрібна електронна ідентифікація.

Електронна ідентифікація — це система підтвердження особи, яка дозволяє отримувати доступ до різних державних послуг онлайн. Завдяки ній можна керувати документами та переглядати особисті дані з державних реєстрів, безплатно спілкуватися з органами влади, отримувати електронні рецепти, реєструватися на щеплення від COVID-19, подати заявку на гуманітарну допомогу.

Користуючись електронною ідентифікацією, можна отримати "Посвідчення громадянина" (Identita občana), яке відкриває доступ до широкого спектру державних послуг у Чехії.

Як пройти електронну ідентифікацію

Є три основні інструменти електронної ідентифікації, які дозволяють отримати доступ до державних послуг:

банківська ідентифікація (Bankovní identita) – надається клієнтам низки чеських банків автоматично;

NIA ID – вимагає реєстрації та підтвердження особи;

мобільний ключ eGovernment – працює за схожим принципом, але потребує чеського номера телефону.

Налаштовується електронна ідентифікація абсолютно безплатно. Детальні інструкції щодо її отримання – за посиланням. Доступ до цих сервісів мають громадяни інших країн, які отримали дозвіл на постійне проживання, довгострокове перебування або тимчасовий/міжнародний захист у Чехії.

Банківська ідентифікація доступна клієнтам таких чеських банків: AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Fio banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank.

Для використання NIA ID або мобільного ключа eGovernment необхідно мати чеський номер телефону, український закордонний паспорт, візу або тимчасовий захист.

Нагадаємо, у Чехії незабаром можуть з'явитися центри для повернення українців з-за кордону додому. Також раніше Новини.LIVE писав через що українці в Чехії можуть отримати депортацію чи штрафи.