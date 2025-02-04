Как украинцам в Чехии получить разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии

Украинцы в Чехии. Фото: EPA

Украинцы, проживающие в Чехии в течение длительного времени, имеют возможность подать заявку на специальное разрешение на долгосрочное пребывание. Однако для этого необходимо овладеть инструментами электронной идентификации, которые обеспечивают доступ к государственным онлайн-услугам.

Новини.LIVE объяснит, как правильно подать заявку на разрешение на долгосрочное пребывание в Чехии.

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Заявка подается через Информационный портал для иностранцев, но для создания учетной записи нужна электронная идентификация.

Электронная идентификация — это система подтверждения личности, которая позволяет получать доступ к различным государственным услугам онлайн. Благодаря ей можно управлять документами и просматривать личные данные из государственных реестров, бесплатно общаться с органами власти, получать электронные рецепты, регистрироваться на прививки от COVID-19, подать заявку на гуманитарную помощь.

Пользуясь электронной идентификацией, можно получить "Удостоверение гражданина" (Identita občana), которое открывает доступ к широкому спектру государственных услуг в Чехии.

Как пройти электронную идентификацию

Есть три основных инструмента электронной идентификации, которые позволяют получить доступ к государственным услугам:

банковская идентификация (Bankovní identita) - предоставляется клиентам ряда чешских банков автоматически;

NIA ID — требует регистрации и подтверждения личности;

мобильный ключ eGovernment - работает по схожему принципу, но требует чешского номера телефона.

Настраивается электронная идентификация абсолютно бесплатно. Подробные инструкции по ее получению — по ссылке. Доступ к этим сервисам имеют граждане других стран, которые получили разрешение на постоянное проживание, долгосрочное пребывание или временную/международную защиту в Чехии.

Банковская идентификация доступна клиентам таких чешских банков: AirBank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Fio banka, MONETA Money Bank, Raiffeisenbank, UniCredit Bank.

Для использования NIA ID или мобильного ключа eGovernment необходимо иметь чешский номер телефона, украинский загранпаспорт, визу или временную защиту.

Напомним, в Чехии вскоре могут появиться центры для возвращения украинцев из-за границы домой. Также ранее Новини.LIVE писал из-за чего украинцы в Чехии могут получить депортацию или штрафы.