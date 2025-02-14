Кому из украинцев не разрешают въезжать в Германию

Беженцы. Фото иллюстративное: AFP

Безвизовый режим с Германией для Украины остается в силе. Украинцы могут путешествовать в страны Шенгенской зоны, в том числе и ФРГ, и в течение периода в 180 суток находиться там до 90 дней. Правда, в последнее время появились определенные ограничения, из-за которых попасть на территорию Германии удается не всем гражданам Украины.

Об этом в ответ на запрос DW сообщили в Министерстве внутренних дел ФРГ.

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В ведомстве отметили, что Германия имеет ограниченные возможности приема беженцев. Граждан Украины, которые уже получили защиту в других странах ЕС и планируют переехать в жить в ФРГ, могут не пропустить на границе. Те, кто длительное время живет в ЕС и хочет получить постоянное место проживания в Германии, может сделать это, оформив визу.

В краткосрочных туристических поездках украинцам отказывать не будут.

"Почти все страны-члены ЕС (включая Германию) выдают гражданам Украины, которым предоставлена защита, документ о действующем в Шенгенской зоне виде на пребывание. С таким документом такие лица могут без визы въезжать (например, из Франции) в Германию с туристическими целями и временно здесь находиться", — говорится в сообщении.

Напомним, в странах ЕС возросло количество украинских беженцев. По состоянию на декабрь в странах ЕС находились, имея статус временной защиты, 4,2 миллиона украинцев.

Также мы сообщали, что Германия стала главным направлением для украинцев, которые временно выехали из родной страны. А вот в Польше количество беженцев в последнее время сократилось.