Что во время переговоров обсудили министры обороны Украины и Германии

Переговоры министров обороны Украины и Германии. Фото: Министерство обороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с министром обороны Германии Борисом Писториусом. В частности, речь шла о дальнейшей работе формата "Рамштайн".

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в Министерстве обороны Украины.

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Оба министра пришли к согласию относительно того, что "Рамштайн" является критически важным для координации помощи Украине. Также обсудили роль Европы в достижении справедливого мира и укреплении безопасности на континенте.

"Странам Европы необходимо увеличивать оборонные бюджеты и наращивать производство боеприпасов, систем ПВО, тяжелой бронетехники и другой критически важной продукции. Германия — один из лидеров помощи Украине и безопасности Европы в целом", — отметили в украинском оборонном ведомстве.

Напомним, Олаф Шольц прокомментировал разговор Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Канцлер Германии подчеркнул, что ни Европа, ни Украина не поддерживают "продиктованный мир".

Также мы сообщали, что Германия начала отказывать во въезде некоторым украинцам. Речь идет о гражданах Украины, которые планируют переехать жить в ФРГ, хотя уже получили защиту в других странах ЕС.