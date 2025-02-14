Германия готовится к новым гибридным атакам со стороны России

Мирное соглашение не остановит угрозы от Кремля — Писториус
Российский президент Владимир Путин будет оставаться угрозой для Европы, даже если будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Германия тоже может оказаться в угрожающей ситуации.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время мероприятия "Ночь инноваций", проходившего накануне Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил Укринформ.
Путин представляет угрозу для Европы
По словам Писториуса, администрация Дональда Трампа стремится к быстрому заключению мира между Россией и Украиной, а обеспечить долгосрочную безопасность в Европе должен именно ЕС. Однако даже после договоренностей Путин продолжит провоцировать Запад и атаковать гибридными методами, поэтому расслабляться нельзя.
"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.
Европе нужно военное преимущество
Борис Писториус отметил необходимость развития военных технологий и инноваций. Он отметил, что мир в Европе возможен только с позиции силы и выделил четыре ключевых направления, которые должны стать основой оборонной стратегии: искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны, кибербезопасность.
Министр обороны Германии также подчеркнул, что современные войны заставляют страны разрабатывать новые технологии в чрезвычайно короткие сроки — иногда это вопрос не лет, а лишь месяцев и недель.
Писториус призывает привлечь Украину и Европу к переговорному процессу
Писториус отметил, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без участия Украины, а также предостерег, что исключение Европы из переговорного процесса сделает соглашение нежизнеспособным.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о важности участия Украины в переговорном процессе.
Между тем между министрами обороны Украины и Германии состоялись переговоры по укреплению боеспособности армий.
Также канцлер Германии Олаф Шольц сделал тревожное заявление относительно войны в Украине.
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