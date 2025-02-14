Германия готовится к новым гибридным атакам со стороны России

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: REUTERS/Yves Herman

Российский президент Владимир Путин будет оставаться угрозой для Европы, даже если будет достигнуто мирное соглашение по Украине. Германия тоже может оказаться в угрожающей ситуации.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время мероприятия "Ночь инноваций", проходившего накануне Мюнхенской конференции по безопасности, сообщил Укринформ.

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Путин представляет угрозу для Европы

По словам Писториуса, администрация Дональда Трампа стремится к быстрому заключению мира между Россией и Украиной, а обеспечить долгосрочную безопасность в Европе должен именно ЕС. Однако даже после договоренностей Путин продолжит провоцировать Запад и атаковать гибридными методами, поэтому расслабляться нельзя.

"Путин продолжит нападать на нас гибридным способом. Он и в дальнейшем будет оставаться угрозой для нашего континента", — подчеркнул глава Минобороны ФРГ.

Европе нужно военное преимущество

Борис Писториус отметил необходимость развития военных технологий и инноваций. Он отметил, что мир в Европе возможен только с позиции силы и выделил четыре ключевых направления, которые должны стать основой оборонной стратегии: искусственный интеллект, квантовые технологии, дроны, кибербезопасность.

Министр обороны Германии также подчеркнул, что современные войны заставляют страны разрабатывать новые технологии в чрезвычайно короткие сроки — иногда это вопрос не лет, а лишь месяцев и недель.

Писториус призывает привлечь Украину и Европу к переговорному процессу

Писториус отметил, что ни одно мирное соглашение не может быть достигнуто без участия Украины, а также предостерег, что исключение Европы из переговорного процесса сделает соглашение нежизнеспособным.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сделал заявление о важности участия Украины в переговорном процессе.

Между тем между министрами обороны Украины и Германии состоялись переговоры по укреплению боеспособности армий.

Также канцлер Германии Олаф Шольц сделал тревожное заявление относительно войны в Украине.