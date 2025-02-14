Станет ли Украина членом НАТО — США сделали заявление

Высокопоставленный чиновник США Джон Коул возле Дональда Трампа. Фото: Reuters

В США не отказываются полностью от идеи приобщить Украину к НАТО. Высокопоставленный представитель администрации президента США Дональда Трампа заявил, что возможность вступления Украины в НАТО остается на повестке дня, несмотря на недавние заявления министра обороны США.

Об этом сообщает Reuters.

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Заместитель представителя Трампа в Украине Джон Коул в четверг во время интервью для Reuters в Мюнхене отметил, что Соединенные Штаты не исключают перспективу членства Украины в Альянсе, а также возможность возвращения страны к границам 2014 года.

Его комментарии противоречат заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, который в среду заявил, что возвращение Украины к довоенным границам является нереалистичным, а членство в НАТО не рассматривается как часть будущего мирного урегулирования.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что считает непрактичным членство Украины в НАТО.

Зато генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещали членство в Альянсе даже по итогам переговоров.