Чи стане Україна членом НАТО — США зробили заяву

Високопоставлений чиновник США Джон Коул біля Дональда Трампа. Фото: Reuters

У США не відмовляються повністю від ідеї долучити Україну до НАТО. Високопоставлений представник адміністрації президента США Дональда Трампа заявив, що можливість вступу України до НАТО залишається на порядку денному, попри нещодавні заяви міністра оборони США.

Про це повідомляє Reuters.

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Заступник представника Трампа в Україні Джон Коул у четвер під час інтерв'ю для Reuters у Мюнхені наголосив, що Сполучені Штати не відкидають перспективу членства України в Альянсі, а також можливість повернення країни до кордонів 2014 року.

Його коментарі суперечать заяві очільника Пентагону Піта Хегсета, який у середу заявив, що повернення України до довоєнних меж є нереалістичним, а членство в НАТО не розглядається як частина майбутнього мирного врегулювання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що вважає непрактичним членство України в НАТО.

Натомість генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україні ніколи не обіцяли членство в Альянсі навіть за підсумками переговорів.